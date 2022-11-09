Derbide görev yapan oyuncuların yerine kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunmada Necip Uysal, Welinton, Montero üçlüsünü kullanırken, kanatlarda Tayfur Bingöl ve Oğuzhan Akgün'e görev verdi.

Orta sahada Kerem Atakan Kesgin, Atiba ve Dele Alli'yi sahaya süren tecrübeli teknik adam, hücum hattında da Redmond ve Muleka'yı görevlendirdi.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Necip Uysal, Welinton, Montero, Oğuzhan Akgün, Kerem Atakan Kesgin ve Atiba, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 11 kişilik kadroya girmiş oldu.

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Umut Meraş ve Gedson Fernandes, Serik Belediyespor maçında yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray mücadelesinin ilk 11'de forma giyen Valentin Rosier ile Josef de Souza ise kadroda bulunamadı.

Atiba ilk kez kadroda

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir tedavi dönemi geçiren Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda yer buldu.

Galatasaray maçında ilk kez geniş kadroya giren ve yedek soyunan 39 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, Serik Belediyespor maçında formasına kavuştu.

Nesrin Baş'ın şampiyonluğu kutlandı

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Beşiktaş Güreş Takımı sporcularından Nesrin Baş'ın başarısı Vodafone Park'ta kutlandı.

Yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş tarafından maç öncesinde çiçek verilerek tebrik edilen Nesrin Baş, daha sonra tribünleri selamladı. Siyah-beyazlı taraftarlar milli sporcuyu alkışlayarak tebrik etti.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Beşiktaşlı taraftarlar, Serik Belediyespor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişi takip etti.