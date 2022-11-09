Galatasaray yönetimi, kadroya takviye yapmak için kolları sıvadı. Ara transfer dönemi öncesi çalışmalara başlayan sarı kırmızılılarda öncelikli hedefi kanatları güçlendirmek.

Kanatlarda yerli futbolculardan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, o bölgeye başka bir Türk futbolcu transfer etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasında ise milli futbolcu Cengiz Ünder yer alıyor.

Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Marsilya'da bu sezon teknik direktör Tudor'un ilk tercihi olmayan Cengiz Ünder'in de Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Galatasaray aynı zamanda, Milot Rashica'yı da takımda tutmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu için Dünya Kupası arasında Norwich City ile görüşecek.

Yönetim, 5,5 milyon euro civarı bir bedel karşılığında Rashica'nın bonservisini almak istiyor.