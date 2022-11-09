Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli eskrimciler 10-13 Kasım'da Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında hem bireysel olarak hem de takım müsabakalarında boy gösterecek.

Cezayir’in ülkeyle aynı adı taşıyan başkentinde yarın ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak ve 4 gün sürecek Büyükler Kılıç Dünya Kupası’nda kadınlar ve erkeklerde toplam 7 sporcu, 11-13 Kasım tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek Büyükler Dünya Kupasında ise erkekler flöre kategorisinde 4 eskrimci piste çıkacak.

Büyükler Kılıç Dünya Kupası’nda Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör, Deniz Selin Ünlüdağ, Tolga Aslan, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım, kürsü için mücadele edecek.

Almanya'nın Bonn kentindeki Büyükler Flöre Dünya Kupası’nda ise Emre Akıalp, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu madalya arayacak.