TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise durdurulamıyor.

Kupada daha önce Malatya Arguvanspor ve Gümüşhanespor'u eleyen kırmızı-siyahlı ekip, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u da deplasmanda İbrahim Demir'in tek golüyle yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Kupada 3 tur birden geçen, ligde de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor, bu moralle pazar günü deplasmanda Fethiyespor'u da yenerek bu sezon ilk kez düşme hattından çıkmayı hedefliyor.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Ali Uğurtan Demirtaş

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan (Dk. 65 Ahmet Oytun Özdoğan), Erşan Yaşa, Barış Başdaş, Yiğit Ulaş, Berat Yaman, Donsah, Jospin (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Malle), Nuri Fatih Aydın (Dk. 79 Hüseyin Ekici), Yakup Alkan (Dk. 73 Enes Savucu), Cengizhan Akgün

Uşakspor: İbrahim Bağcı, Murat Şenel, Sezer Gündüz, Sefa Kahraman, Barkın Yiğit (Dk. 77 Oğulcan İnanç), İbrahim Çağrı Oğuz, Resul Türkkalesi, Sefer Kanıtemiz, Alperen Kahraman (Dk. 68 Yavuz Alemdar), Ömer Faruk Canbirdi, İbrahim Demir (Dk. 90 Doğan Çamlı)

Gol: Dk. 28 İbrahim Demir (Uşakspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Alperen Kahraman, Dk. 82 Ömer Faruk Canbirdi, Dk. 90 İbrahim Çağrı Oğuz (Uşakspor), Dk. 40 Yiğit Ulaş, Dk. 63 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)