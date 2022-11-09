Ümraniyespor rahat turladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda HangiKredi Ümraniyespor, TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Efeler 09 FK'yi 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
GOL - 28. dakikada HangiKredi Ümraniyespor öne geçti. Kazanılan penaltı atışı için topun başına geçen Mrsic'in vuruşunda top ağlara gitti. 1-0.
GOL - 58. dakikada HangiKredi Ümraniyespor farkı 2'ye çıkardı. Metehan'ın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Bettaieb'in kaleciyle karşı karşıya köşeye yerden plase vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0.
GOL - 68. dakikada HangiKredi Ümraniyespor üçüncü golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Gheorghe'nin sağa pasında Tahsin Hacımustafaoğlu boş kaleye topu filelere gönderdi. 3-0.
GOL - 74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Fatih Yiğit Şanlıtürk'e aktardı. Bu oyuncunun arka direğe vuruşunda top ağlara gitti. 4-0.
Müsabaka, HangiKredi Ümraniyespor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Pakkan, Burak Cansız, Ferdi Karadoruk
HangiKredi Ümraniyespor: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Mrsic (Dk. 72 Yusuf Saitoğlu), Lenjani (Dk. 71 Emre Nefiz), Gheorghe, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Metehan Mimaroğlu, Gagnidze (Dk. 62 Yunus Emre Mertoğlu), Bettaieb (Dk. 62 Tahsin Hacımustafaoğlu)
Efeler 09 FK: Emirhan Emir, Ahmet Sağ (Dk. 46 Serdar Sudun), Sabutay Alper Bayülken (Dk. 75 Murat Sevimler), Recep Daylak, Emrah Öztürk, Gökhan Bulut, Furkan Tuşik (Dk. 64 Ömer Turan), Hakan Can Durdu, Umut Kaya (Dk. 46 Adnan Gülen), Süleyman Çelik (Dk. 64 Mahmut Kabul), İshak Kurt
Goller: Dk. 28 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 58 Bettaieb, Dk. 68 Tahsin Hacımustafaoğlu, Dk. 74 Fatih Yiğit Şanlıtürk (HangiKredi Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Mrsic, Dk. 65 Mert Yılmaz, Dk. 75 Emre Nefiz (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 27 İshak Kurt (Efeler 09 FK)
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