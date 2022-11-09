Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporculardan biri altın beş madalya
Azerbaycan'da düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda milli sporcular biri altın olmak üzere beş madalya kazandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günü tamamlandı.
Milli sporculardan Esmer Taşkın J1-70 kiloda altın madalya kazanırken, Raziye Uluçam J2-70 kiloda gümüş, J1+70 kiloda Nazan Akın Güneş, J1+90 kiloda Onur Taştan ve J2+90 kiloda İbrahim Bölükbaşı bronz madalya elde etti.
IBSA Para Judo Dünya Şampiyonasının ikinci gününde; Esmer Taşkın J1 -70kg. da Dünya Şampiyonu, Raziye Uluçam J2 -70kg.da Gümüş Madalya, Nazan Akın Güneş J1 +70kg. da Bronz Madalya, Onur Taştan J1 +90kg. Bronz Madalya, İbrahim Bölükbaşı J2 +90kg. Bronz Madalya kazandı. pic.twitter.com/YME9iG0XMm— TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU (@trgesfed) November 9, 2022
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