2022 Dünya Kupası'nın başlamasına çok az bir süre kaldı. Katar'da düzenlenecek turnuva, tüm ayrıntılarıyla TRT ekranlarında olacak.

Futbolseverler, birçok dünya yıldızını izlemek için sabırsızlanıyor. Bu isimlerin başındaysa Cristiano Ronaldo ve Messi geliyor.

İki süper star, 5'inci kez Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak. Daha önce bu turnuvada 5 kez boy gösteren 3 futbolcu bulunuyordu.

İtalyan Antonio Carbajal, Alman Lothar Matthaus ve Meksikalı Rafael Marquez. Ronaldo ve Messi de geçmişteki bu 3 önemli ismin yanına, adlarını yazdıracak.

Ronaldo daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve 2018 Rusya'da; Portekiz formasını terletti.

Dünya Kupalarında toplamda 7 gol kaydeden 37 yaşında oyuncu, her turnuvada en az 1 kez rakip fileleri havalandırmasını da bildi.

Bordo yeşilli formayla 191 maçta 117 kez gol sevinci yaşayan Ronaldo, Portekiz'in kazandığı 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 yılındaki Uluslar Ligi zaferlerinde de başroldeydi.

Lionel Messi ise Copa Amerika'yı kaldırdıktan sonra gözünü, Dünya Kupası Şampiyonluğu’na dikmiş durumda. Dünya Kupalarında 6 gol kaydeden 35 yaşındaki yıldız, mavi beyaz formayla çıktığı 164 maçta 90 kez gol sevinci yaşadı.

2014 Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşayan Messi, Almanya'ya kaybederek büyük bir hüzün yaşadı.

Ronaldo ve Messi haricinde Dünya Kupası'na 5'inci kez katılım gösterecek başka bir isim de bulunuyor. Meksikalı Andres Guardado, daha önce kadroya çağrıldığı 4 turnuvada da forma giymeyi başardı.