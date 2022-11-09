Beşiktaş, Vodafone Park'ta Serik Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetti.

Tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilen 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş 5. tura yükseldi.

Beşiktaş'a turu getiren golleri 5. dakikada Redmond, 9. dakikada Muleka ile 35. dakikada Dele Alli filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Serik Belediyespor'un tek golünü ise 66. dakikada Harun Kavaklıdere kaydetti.

Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başladı.

Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahada topla buluşan Redmond, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

GOL - 9. dakikada fark 2'ye çıktı. Dele Alli'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Redmond, pasını altıpas üstünde müsait durumdaki Muleka'ya aktardı. Muleka, topu boş ağlara gönderdi. 2-0.

28. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Akgün ortasını yaptı. Savunmadan seken top ceza sahası içindeki Redmond'un önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

GOL - 34. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Muleka'nın şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Dele Alli, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 3-0.

GOL - 66. dakikada Serik Belediyespor farkı 2'ye indirdi. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topla buluşan Oğuzhan Doğan ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin hemen üstünde Harun Kavaklıdere'nin vuruşunda top ağlara gitti. 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Montero (Dk. 70 Umut Meraş), Welinton (Dk. 70 Emrecan Uzunhan), Tayfur Bingöl, Dele Alli, Atiba (Dk. 70 Salih Uçan), Redmond (Dk. 85 Weghorst), Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Oğuzhan Akgün (Dk. 82 Fernandes), Muleka.

Serik Belediyespor: Mehmet Doğan (Dk. 63 Mustafa Acar), Fırat Arıkan, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, İsmet Benli (Dk. 46 Harun Kavaklıdere), Mehmet Demirözü, Sergen Yatağan (Dk. 87 Ergün Nazlı), Sebahattin Usta (Dk. 46 Halil İbrahim Sevinç), Hasan Ali Adıgüzel, Burak Göksel (Dk. 82 Mehmet Can Kocabaş), Muhammet Akpınar.

Goller: Dk. 5 Redmond, Dk. 9 Muleka, Dk. 35 Dele Alli (Beşiktaş), Dk. 66 Harun Kavaklıdere (Serik Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Montero (Beşiktaş), Dk. 51 Fırat Arıkan (Serik Belediyespor)