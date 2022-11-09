Gerard Pique'nin vedası sıra dışı oldu. Barcelonalı oyuncu, deplasmanda 2-1 kazandıkları Osasuna maçında son kez kadroda yer aldı.

Karşılaşma hem Barcelona hem de tecrübeli stoper için ilginç anlara sahne oldu. 6'ncı dakikada 1-0 geriye düşen Katalan ekibi, 31'inci dakikada Lewandowski'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Barcelona yenik durumdayken bir kişi eksik kalmanın şokunu yaşarken yedekler arasında yer alan Pique de ilk yarının bitiminde itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

35 yaşındaki stoper, jübile niteliğindeki karşılaşmada kırmızı kart görerek ender rastlanan bir olaya imza attı. Tecrübeli savunma oyuncusu, böylece Barcelona tarihinde en çok kırmızı kart gören 3 isimden biri oldu.

Katalan ekibinde, Gerard Pique ile birlikte Pep Guardiola ve Hristo Stoichkov da 8 kırmızı kartla bu alanda ilk sırada yer alıyor. Barcelona, Osasuna'yı ikinci yarıda Pedri ve Raphinha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.