Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fuat Çapa'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolları ayrıldı.

"Yılport Samsunspor Futbol Akademi Direktörü'müz Yücel Uyar bu süreçte, sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar, sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan akademinin teknik direktörlüğü görevine devam edecektir."

Bu hafta Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ligde 43 puanla 7'nci sırada yer alıyor.