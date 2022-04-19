Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antremanında kaza yapan Cem Bölükbaşı, açıklamayı sosyal hesabından yaptı.

Bölükbaşı, tamamen iyileşip en iyi şekilde Barcelona yarışlarına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

"Geçen hafta sırtımda oluşan ağrılar sonrası doktor kontrollerinde kaburgamda bir kırık olduğunu öğrendik. Tedavim sürdüğü için bu hafta sonu Imola’da yarışamayacağım. Üst üste şanssızlıklar yaşasak da hedeflerimi gerçekleştirmek için önümde uzun bir sezon var."