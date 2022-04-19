Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray kongresi için tedbir kararı
10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'ın son yapılan olağan genel kurul kongresine tedbir kararı getirdi.
Galatasaray’da 26 Mart tarihinde yapılan mali genel kurulun etkileri devam ediyor.
Son olarak 10. Asliye Mahkemesi, genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.
Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçim olmayacak. Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.
Ayrıca başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun, tedbirin kaldırılması ve 3 gün içerisinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvurması bekleniyor.
Galatasaray kongresi için tedbir kararı.— TRT Spor (@trtspor) April 19, 2022
@trtspor muhabiri Erman Gönülşen, son gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/SByMzOCIIh
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