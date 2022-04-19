Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek milli karateciler, hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren milliler, olimpiyatlarda başarılı olmak için gece gündüz çalışıyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, tüm branşlarda olimpiyatlarda başarılı olmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Sporcuların hepsinin üst düzey motivasyonla mücadele edeceğini belirten Vural, milli karatecilerin olimpiyattan başarıyla döneceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Vural, 13 sporcunun Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

"Branşımızın 3. kampını Bursa'da yapıyoruz. Son bir kampımız daha var. Onu da bitirip ilk ekibimizi olimpiyatlara uğurlayacağız. 5 ay önce İran'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla döndük. Nasip kısmet olursa Brezilya'daki olimpiyatta katıldığımız her kilodan altın madalyayla dönmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Fatih Çiçek: Moral ve motivasyon olarak hazırız

Milli karateci Fatih Çiçek de çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini aktardı.

Çok iyi odaklandıklarını ve tempolu bir şekilde antrenman yaptıklarını anlatan Çiçek, "Daha önce 2 olimpiyat birinciliği, 1 ikincilik, 4 dünya şampiyonluğu ve 1 ikincilik yaşadım. Başarılarımızı devam ettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Çiçek, son dönemde milli takımın başarılı sonuçlara imza attığını vurguladı.

"İran'da ve Samsun'da şampiyonluklar yaşadık. Takım halinde şampiyonluk serimize devam ettirmek istiyoruz. Bayrağımızı göndere çekmek hedefimiz. İnşallah bakanlığımızı ve federasyonumuzu mahcup etmeyeceğiz. Çok iyi dereceler elde edeceğimizi düşünüyorum. Moral ve motivasyon olarak hazırız. Rakibimiz Ukrayna ve Rusya. Ciddi rakipler. Çok iyi hazırlandık, inancımız var, kazanacağız inşallah. Öncellikle sağlığım elverdiği sürece bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Sabri Kıroğlu ise kata branşında mücadele edeceğini bildirdi. Kıroğlu, avrupa ve dünya şampiyonluğu başarıları olduğunu belirtti.

"Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiyoruz. Gerçekten çok iyi hazırlandık. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Genel klasmanda takım halinde birinciliği alacağımıza inanıyorum. İnşallah çok iyi sonuçlar alacağız."

Murat Mercan, çalışmaların güzel geçtiğine dikkat çekti.

"Antrenmanlar zorlu ve iyi gidiyor. Sakatlık yaşamadan olimpiyatlara katılmak istiyorum. Hedefimiz birinciliği alarak İstiklal Marşı'nı Brezilya'da okutmak."