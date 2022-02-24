32 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Savaşa hayır." ifadesini kullandı.

Dinamo Moskova'da 22 karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet 7 gol atma başarısı gösterdi. Rusya Milli Takımı'nda kaptanlığa kadar yükselen Smolov, milli formayla 45 maçta 16 gol kaydetti.

Rusya ile yaşanan krizde Ukraynalı sporculardan ülkelerine destek

Kariyerini sürdüren ya da emekli olmuş çok sayıda Ukraynalı sporcu, Rusya ile yaşanan krizde ülkelerine destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün oynanan ve 2-2 berabere biten Benfica-Ajax mücadelesinde, Portekiz temsilcisinin formasını giyen Roman Yaremchuk'un tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaremchuk: Ülkemizi savunanlara cesaretleri için teşekkür ediyorum

Takımını beraberliği getiren golü attıktan sonra formasını çıkararak üzerinde Ukrayna Devlet Arması'nın bulunduğu tişörtü öpen 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Binlerce kilometre uzakta olsam da zor durumda olanlara destek vermek istiyorum, şimdi birlik zamanı. Bu bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanlarımız ve sınırlarımız. Ülkemizi savunanlara cesaretleri için teşekkür ediyorum."

Andriy Shevchenko: Birlik olursak üstesinden geleceğiz

Kariyerinde en son İtalyan ekibi Genoa'yı çalıştıran eski Ukraynalı yıldız futbolcu Andriy Shevchenko, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ukrayna benim vatanım. Her zaman ülkemle ve halkımla gurur duydum. Zor dönemlerden geçtik ve 30 yılda millet olarak şekillendik. Birlik olursak üstesinden geleceğiz. Ukrayna'ya zafer."

Vitali Klitschko: Tarih, tekrarlanmayacak bir ders olsun

Kiev Belediye Başkanlığı görevini yürüten eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Klitschko da mesajıyla tepkisini gösterdi.

"Dünya, emperyalizmin sadece Ukrayna için değil, herkes için ne kadar pervasız ve ölümcül olduğunu izliyor. Tarih, tekrarlanmayacak bir ders olsun."