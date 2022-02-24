Rumen teknik adam, yaptığı açıklamada, şu an Kiev'de bulunduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Benim işim futbolla. Politik olaylara müdahil olmak gibi bir düşüncem yok. Politikacı, siyasetçi değilim. Ben spor adamıyım. Hakkımda çıkan abartılı sözler bana ait değil. Ancak bu saldırının anlamsız olduğunu düşünüyorum. Masum insanların, sivillerin, çocukların ölmesini istemiyorum. Sivil kayıpların olduğunu duyuyorum. Bir an önce saldırılar dursun ve ateşkes olsun. İnsanlar işine başına dönsün, çocuklar okuluna gitsin."

"Bunun kime ne faydası oldu şimdi, anlamıyorum"

Lucescu, bir zamanlar insanların barış içinde yaşadığı Donetsk'in şimdiki halinin içler acısı olduğunu kaydetti.

"2014'teki olayların başında Donetsk'teydim. Avrupa da bile olmayan tesislere sahiptik. Şu an ise her şey harap olmuş. Bunun kime ne faydası oldu şimdi, anlamıyorum."

"Dinamo Kiev'in başındayım, bir yere gitmeyeceğim"

76 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Ukrayna'da olağanüstü durum ilan edildiği için futbol maçlarına da ara verildiğini ifade etti.

"Bir ay tüm ligler tatil edildi. Şu an özellikle yabancı oyuncularım korkmuş durumda. Ben buradayım. Dinamo Kiev'in başındayım, bir yere gitmeyeceğim."