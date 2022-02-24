Yaklaşık 8 yıldır gönül verdiği satrançta ulusal ve uluslararası turnuvalara katılarak çeşitli başarılar elde eden Hüseyin Said Deveci, geçen yıl kasım ayında da Türkiye ikincisi oldu.

Bu sonuçla ay-yıldızlı formayı giymek için gerekli puanı aşan Hüseyin Said, milli takıma davet edildi.

[Fotoğraf: AA]

Hüseyin Said Deveci: Aldığım puanlar beni dünya 11'incisi yaptı

Hüseyin Said Deveci, satranca 5 yaşında başladığını, bu sporu annesine de öğrettiğini ve antrenmanları birlikte yaptıklarını söyledi.

Hüseyin Said, ilerleyen süreçte turnuvalara katılmaya başladığını ve yer aldığı ilk yerel organizasyonda 3'üncü olduğunu belirtti.

"Daha sonra başka turnuvalara da katılarak kendimi geliştirdim. En son Balıkesir'de düzenlenen turnuvaya katıldım. Burada amacım sıralamaya girebilmekti. Kazandığım puanlarla yaş kategorisinde Türkiye 2'ncisi olmayı başardım. Aldığım puanlar beni dünya 11'incisi yaptı. Bundan sonraki amacım başarılarımı devam ettirerek 'FIDE ustası' (Dünya Satranç Federasyonu tarafından verilen unvan) olmaktır. En büyük hedefim, zor olsa da dünya şampiyonluğu."

[Fotoğraf: AA]

Hüseyin Said, milli formayı giymenin en büyük hayali olduğunu anlattı.

"Milli takıma seçildim, listede adım çıktı. Emeklerimin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Milli takım bir kamp yapacak ve ben de bu kampa katılacağım. Kampta kendimi geliştireceğime inanıyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Hedefim şampiyonluk."

"Satranç hayatımda çok şeyi değiştirdi"

Hüseyin Said, bu sporun kendisine katkısına değindi.

"Satranç, hayatımda çok şeyi değiştirdi. Ders yönünden baktığınızda, az çalışıp çok iş yapabiliyorsunuz. Mesela 7'nci sınıftayken çok ders çalışmıyordum ama denemelerde birinci oluyordum. Satranç ek bir katkı sağlıyor. Daha çabuk kavrayabiliyorsunuz. Dikkatinizi bir noktaya yoğunlaştırabiliyorsunuz. Bu da çok önemli."

[Fotoğraf: AA]

"İleride satrançta daha büyük başarılar elde edecek"

Baba Yunus Deveci ise oğlunun milli takıma seçilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

"Oğlum, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen turnuvalara katılarak başarı elde etti. Satranç sabır işidir. Zamanla kendisini geliştirdi. Ailesi olarak ona inanıyor, güveniyoruz. Eminim ileride satrançta daha büyük başarılar elde edecek."