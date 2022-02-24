Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor evinde kaybetmiyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de taraftarı önünde 19 maçtır yenilmiyor.
Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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