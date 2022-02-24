Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor ile Kayserispor 50. randevuda
[Fotoğraf: AA arşiv]
Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, 25 Şubat Cuma günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.
Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.
49 maçta Trabzonspor üstün
Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Etiketler: Trabzonspor Kayserispor Süper Lig
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