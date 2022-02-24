Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vitor Pereira Corinthians ile anlaştı
Fenerbahçe futbol kulübünün eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.
Pereira ile yapılan anlaşma kulüp sosyal medyasından yapılan paylaşımla duyuruldu.
İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, Porto, Santa Clara, Espinho, Al Ahli, Olympiacos, 1860 Münih ve Shanghai SIPG takımlarını da çalıştırmıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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