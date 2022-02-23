Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef erkek basketbol takımlarının bir maç seyircisiz oynanacağını duyurdu.

TBF kararını şu ifadelerle açıkladı:

"Fenerbahçe Beko'nun bir Erkekler Türkiye Kupası müsabakasını seyircisiz oynama ve 45 bin lira para cezasıyla, Galatasaray Nef'in de bir Erkekler Türkiye Kupası müsabakasını seyircisiz oynama ve 33 bin 750 lira ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kurul ayrıca, Galatasaraylı basketbolcu Demarquis Dangelo Bost'a da 21 bin 875 lira para cezası verildiğini aktardı.