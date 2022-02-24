Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)
19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sarper Barış Saka)
27 Şubat Pazar:
13:30 GZT Giresunspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)
13:30 Altay - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)
19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
28 Şubat Pazartesi:
20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)
Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:
25 Şubat Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor: Suat Arslanboğa
26 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Manisa FK-Eyüpspor: Eren Özyemişcioğlu
19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor: Ozan Ergün
27 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: Alper Çetin
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 İstanbulspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Altınordu: Kadir Sağlam
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