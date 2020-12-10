Fransa'dan dönüşte İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Webo, kendisine verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"8 Aralık gecesi dediğimiz gibi ırkçılığa karşı farklı bir boyut oldu"

Webo, kulüp olarak birlik olduklarını aktardı.

"Zaten hakem herkesin duyduğu şeyleri söyledi. UEFA lisansı sahibi olan bir hakemin bu sözleri sarf etmesi benim çok garibime gitti ve limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşündüm. Bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve başkanımız Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Burada verilen destek gerçekten çok önemliydi. 8 Aralık gecesi dediğimiz gibi ırkçılığa karşı farklı bir boyut oldu. Bir duruş sergilendi."

"O kelimeden sonra zaten her şey kötü bir şekilde ilerledi"

Webo, hakem ekibinin maçın başından beri agresif olduğunu vurguladı.

"İki takım hakkında adil kararlar da verilmiyordu. Bizim de tabii ki buna karşı tepki vermemiz gerekiyordu ama olanlardan sonra da gereksiz bir durum ortaya çıktı. Ondan sonra söylenmemesi gereken sözü sarf etti. Gerçekten söylenmemesi, ağza alınmaması gereken bir kelimeydi. O kelimeden sonra zaten her şey kötü bir şekilde ilerledi. Kötü görüntüler çıktı ortaya."