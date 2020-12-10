Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve Pierre Webo açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ: 8 Aralık ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir

"8 Aralık sadece Başakşehir için değil tüm dünyada tarihe geçen bir gün olarak anılacak. 8 Aralık ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir. UEFA ile ilişkilerimiz çok güzel yürütüldü, kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Başakşehir ailesi olarak bütün dünyaya duruşumuzu gösterdik, şimdi sıra UEFA'da. Bu hakemlere men verilmesini istiyoruz.

Okan Buruk: Futbol ailesi için milat olmasını diliyorum

"Üzücü bir gece yaşadık. Bir yandan olaya bakarken bir yandan oyuncuların ve insanların verdiği tepkiye baktım. Bu birlikteliği devam ettirmek gerekiyor. Bu gecenin futbol ailesi için milat olmasını diliyorum."

Pierre Webo: 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut sergilendi

"Herkese çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hakemlerin fazla agresif olduğunu görmüştük. Tepki vermemiz gerekiyordu ama olaylardan sonra gereksiz şeyler yaşandı. 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut sergilendi."