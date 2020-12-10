Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı. Bel ağrısı şikâyeti bulunan Ryan Babel ise tedavisinin ardından özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.