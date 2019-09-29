Spor
Paralimpik tenisçi Büşra Ün çiftlerde şampiyon29 Eylül 2019 Pazar 08:29 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 08:30
Paralimpik milli sporcu Büşra Ün, Güney Afrika'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün ve Japon takım arkadaşı Shiori Funamizu çift kadınlar finalinde Güney Afrikalı ve İngiliz rakipleriyle karşı karşıya geldi.
Müsabakayı 7-6, 5-7 ve 10-3'lük setlerle 2-1 kazanan Büşra Ün ve Shiori Funamizu, çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Kaynak: AA
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