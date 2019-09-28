Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İlk 11'ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Muric

Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami

ÖNEMLİ ANLAR:

1' Vedat Muric sağ kanatta topu Marcao'dan kazandı ve içeri ortaladı fakat Luyindama tehlikeyi engellemeyi başardı.

10' Sağ kanatta topu alan Babel süratle taşıdı ve ceza sahasına yaklaştı ancak pasında savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

13' Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan topu kafayla içeri çevirdi fakat Muslera topu çeldi. Sonrasında Belhanda'nın kaybettiği topla sarı lacivertliler şut imkanı yakaladı ancak savunma çabuk toplandı ve topun kaleye gitmesine engel oldu.

22' Babel'in pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Lemina yerden sert bir şut çıkarttı. Sağ tarafına iyi uzanan Altay topu kornere çeldi.

29' Lemina rakibi çıkarken topu kazandı ve Falcao'nun topuk pasıyla ceza sahasına girdi ancak ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Altay topu kornere çeldi.

34' Galatasaray hücuma çıkmak isteyen rakibinden topu kazandı. Feghouli'nin pası Babel'den sekip Nagatomo'nun önünde kaldı fakat Japon oyuncu zor pozisyonda kaleci Altay'ı geçemedi.

41' Vedat Muric'in topuk pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Tolga Ciğerci sağ ayağının içiyle uzak köşeyi düşündü ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

45' Muric'in içeri çevirdiği topu Tolga Ciğerci dışarı çevirdi. Ceza yayı üzerindeki Kruse'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe'de ikinci yarı başlarken Isla oyundan alındı ve yerine Deniz Türüç girdi.

50' Sağ tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Falcao çaprazdan çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol kesin olarak iptal edildi.

60' Babel'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Ömer Bayram kale sahasına yerden ortaladı ancak araya giren Jailson, Falcao'ya vuruş izni vermedi.

60' Galatasaray'da Mario Lemina oyundan alınırken yerine Ömer Bayram giriyor.

68' Galatasaray'da Feghouli oyundan alınıyor ve yerine Emre Mor giriyor.

75' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Emre Mor'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

78' Sağ taraftan ceza sahasına girmek isteyen Muric, Marcao'nun yatarak yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı ve Brezilyalı savunmacı sarı kart gördü.

82' Tolga'nın arapasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Kruse, Mariano'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve Mariano sarı kart gördü.

90' Maçın sonuna altı dakika ilave edildi.

90+2' Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarıda giren Deniz Türüç 90+2'de oyundan alındı ve yerine Tolgay Arslan girdi.

90+3' Galatasaray'da ise Radamel Falcao oyundan çıktı. Kalan bölümde ise Adem Büyük görev yapacak.

90+5' Muric'in savunmanın arkasına attığı uzun topta Kruse vuruşunu yaptı. Muslera'yı geçip kaleye yönelen topu Luyindama uzaklaştırdı.

90+6' Tolga Ciğerci oyundan çıktı ve yerine Hasan Ali Kaldırım girdi.

Hakem Cüney Çakır karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in altıncı haftasında golsüz berabere kaldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe 390. kez karşı karşıya geldi

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, 390. kez karşı karşıya geldi.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 125. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Kaynak: TRT Spor, AA