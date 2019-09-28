Spor
Liverpool 7'de 7 yaptı28 Eylül 2019 Cumartesi 17:16 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:17
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.
Premier Lig'in 7. haftasının açılış maçında Liverpool, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran konuk ekip Liverpool, 70. dakikada Georginio Wijnaldum'un ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı.
Lider Liverpool, ligde 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkardı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.
Kaynak: AA