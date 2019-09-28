Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde, yürekleri ısıtan bir an yaşandı.

5 bin metre Erkeler yarışında Aruba'nlı sporcu Jonathan Busby ile Gine Bissau'lu Braimi Suncar Dabo arasında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek görüntüler kayda geçti. Hava sıcaklığının ve rekabetin yüksek olduğu 5 bin metre yarışında sakatlanan Busby'nin yardımına rakibi Dabo yetişti.

İki atlet bitiş çizgisini beraber geçti

Gine Bissau'lu sporcu bitkin rakibinin yarışı bitirmesi için mücadeleyi bırakarak rakibine sarıldı. Zorlukla ayakta duran Busby, rakibi Dabo'ya sarıldı ve iki atlet bitiş çizgisine beraber geldi.

Bitiş çizgisini geçtikten sonra kendisini yere bırakan Busby'i rakibi Dabo bir an olsun yalnız bırakmadı.

Şampiyonayı tribünde izleyen seyirciler bu güzel görüntüyü dakikalarca ayakta alkışladı.

Kaynak: TRT Haber