Katıldıkları müsabakalarda önemli başarılar elde eden kayaklı koşu milli takım sporcularının Van'da başlayan kamp çalışmaları devam ediyor.

15 gün sürecek kamp kapsamında uluslararası şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışan sporcular, antrenman için rakımı en yüksek ve engebeli bölgeleri tercih ediyor.

Özellikle dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarını Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde gerçekleştiren sporcular, eğimi yüksek virajları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kayak antrenörlerince düzenlenen kayaklı koşu programında sporcular, her gün belli saatlerde koşu çalışmalarının yanı sıra profesyonel paten ve tekerlekli kayak antrenmanları yapıyor.

[Kayaklı Koşu Milli Takımı - Karabet Geçidi / Fotoğraf: AA]

"Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz"

Tekerlekli kayak dünya şampiyonu ve antrenör Muhammet Kızılaslan, yaptığı açıklamada, 15'i erkek, 5'i kız olmak üzere 20 kişilik sporcu kadrosuyla kampa girdiklerini söyledi.

Van'da kayak sporu için iyi parkurların olduğunu anlatan Kızılaslan, "Günde çift antrenmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamp çalışmalarımız 15 gün sürecek. Sporcularımız ülkemizin çeşitli illerinden katılıyor. İlin coğrafi şartları yaptığımız branşa uygun olduğu için bu yıl burayı tercih ettik." dedi.

Kayaklı koşuda dayanıklılık ve kuvvete çok önem verdiklerini ifade eden Kızılaslan, şunları kaydetti:

"Sporcularımızda vücudun her bölgesindeki kasların iyi çalışması gerekiyor. Sporcuların hemoglobin sayısının yüksek olması gerekiyor. Tüm bunları oksijensiz ortamlarda ancak yapabiliyoruz. Bu nedenle yüksek rakımlı yerleri tercih ediyoruz. Bu kapsamda 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Önemli hedeflerimiz var. Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası Yarışmaları ve Balkan Kupası'na hazırlanıyoruz. Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."

"Zorlu parkurlarda hazırlanıyoruz"

Antrenör Muhammet Cankutkan da yüksek irtifada gerçekleştirilen antrenmanların sporculara önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Yüksek rakım, sporcuların dayanıklılık kuvvet, kas gücü ve akciğer kapasitelerini geliştiriyor. Bu nedenle 3 bin rakımda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yarışlara zorlu parkurlarda çalışarak hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yarışlarda daha önce birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden milli sporcu Seher Kaçmaz ise amaçlarının iyi başarılar elde etmek olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi daha iyi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürüdürüyoruz. Antrenmanlarımızı yüksek rakımda yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sporculardan Murat Tetik de "Kamplarımızı yüksek irtifada yapıyoruz. Bu durum dayanıklılığımızı daha çok artırıyor. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA