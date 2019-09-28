Spor
Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi28 Eylül 2019 Cumartesi 20:53 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 20:58
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, kalacakları otele geçerek kampa girdi.
Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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