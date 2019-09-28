Süper Lig'de 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Kasımpaşa, 6 aylık deplasman galibiyeti hasretini sona erdirdi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Kasımpaşa, 67. dakikada Hajradinovicin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve İstanbul ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'deki sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor'u 3-0 yenerek alan Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 7'e çıkardı. Paşa, bu sonuçla 6 aylık deplasman galibiyeti özlemini de bitirdi. Ligdeki son dış saha galibiyetini 16 Mart'ta Akhisarspor karşısında 3-2'lik skorla alan Kasımpaşa, daha sonra deplasmanda oynadığı 6 maçtan da puan alamamıştı.

Yukatel Denizlispor ise 8 puanda kaldı. Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Ege temsilcisinin galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.

İlk yarının önemli anları...

Karşılaşmanın 4. dakikasında Rodallega, rakip defanstan aldığı topu orta sahada Sacko ile buluşturdu. Sağ kanattan gelen Sacko'nun kaleye vurduğu topu savunma önledi.

11. dakikada sol kanattan Aissati'nin ceza sahasına yaptığı ortada Rodallega, topu göğsüyle kontrol edip kaleye şut çekti. Top, yandan auta çıktı.

19. dakikada Kasımpaşa'dan Hajradinovic'in kullandığı korner atışı sonrası Yukatel Denizlispor kalesinde oluşan karambolde top ağlarla buluştu. Hakem, golden önce Thiam'ın Sackey'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendirerek golü geçersiz saydı.

26. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe'nin yerden vuruşunu kaleci Stackhowiak çıkardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

27. dakikada Murawski’nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega’nın vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada topla buluşan Barrow'un pası sonrası kaleye şut çeken Rodallega, kaleci Fatih'i aşamadı.

45+3. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortaladığı topla buluşan Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, Sackey'in kafayla vurduğu topu savunma çıkardı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarının önemli anları...

Karşılaşmanın 48. dakikasında Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski'nin uzaktan çektiği şutu kaleci Fatih kornere çeldi. Aissati'nin sol köşeden yaptığı korner atışında topu savunma uzaklaştırdı.

GOL: 67. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Khalili, meşin yuvarlağı boş durumdaki Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic'in kaleye isabetli şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

75. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında kaleciyle karşı karşıya gelen Özgür Çek'in vuruşunda top yandan auta gitti.

80. dakikada Lopes'in sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Estupinan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 69 Estupinan), Murawski, Aissati, Sacko (Dk. 58 Olcay Şahan), Barrow (Dk. 76 Recep Niyaz), Rodallega

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Aytaç Kara, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 72 Özgür Çek), Mustafa Pektemek (Dk. 90+1 Fernandes), Thiam

Gol: Dk. 67 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 79 Khalili, Dk. 90 Fatih Öztürk (Kasımpaşa)

Kaynak: TRT SPOR, AA