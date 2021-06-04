Okçuluk Milli Takımı kadınlarda bireysel olimpiyat kotası elde etti
Okçuluk Milli Takımı, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'un çeyrek finale yükselmesiyle kadınlarda bireysel olimpiyat kotası aldı.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde koronavirüs tedbirleri alınarak 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun, klasik yay kadınlarda çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu. Türkiye, bu sonuçla bireysel kadınlarda bir kişilik olimpiyat kotası almayı garantiledi.
Çeyrek finalde takım arkadaşı Gülnaz Büşranur'u yenen Ecem, yarı finale yükseldi. Ecem Anagöz, olimpiyat kotası aldıkları an takım halinde mutluluktan ağladıklarını söyledi.
Ecem, son 8 yıldır olimpiyatlarda olmak için mücadele ettiğini dile getirdi.
"Kota almak olimpiyatta madalya almaktan daha zor. Kota için alt seviyedeki takımlarla da mücadele ediyoruz. Zihinsel rahatlıkla kaybedebiliyoruz. Olimpiyatlarda çok daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz."
Avrupa Olimpiyat Elemeleri’nde milli okçularımız Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun’un birbiriyle karşılaştığı çeyrek final sonucunda Yasemin Ecem Anagöz yarı finale yükseldi ve Türkiye bu dalda bir kişilik #Tokyo2020 kotası kazandı#TeamTürkiye pic.twitter.com/cO9i5k0rdG— TMOK | #TeamTürkiye