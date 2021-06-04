100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde koronavirüs tedbirleri alınarak 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun, klasik yay kadınlarda çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu. Türkiye, bu sonuçla bireysel kadınlarda bir kişilik olimpiyat kotası almayı garantiledi.

Çeyrek finalde takım arkadaşı Gülnaz Büşranur'u yenen Ecem, yarı finale yükseldi. Ecem Anagöz, olimpiyat kotası aldıkları an takım halinde mutluluktan ağladıklarını söyledi.

Ecem, son 8 yıldır olimpiyatlarda olmak için mücadele ettiğini dile getirdi.

"Kota almak olimpiyatta madalya almaktan daha zor. Kota için alt seviyedeki takımlarla da mücadele ediyoruz. Zihinsel rahatlıkla kaybedebiliyoruz. Olimpiyatlarda çok daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz."