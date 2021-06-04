Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivasspor Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı
Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllığına yeniden anlaştı sağladı.
Sivas'ın Takımı— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) June 4, 2021
Sivas'ın Antrenörü
Hedefimiz aynı
Heyecanımız aynı
Umudumuz aynı
Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile . sezonda da yolumuza devam ediyoruz. #Yenilmezler pic.twitter.com/KUR6e06C53
Etiketler: Sivasspor Transfer Haberleri
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