Basın toplantısı düzenleyen Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tite, ülkedeki koronavirüs salgınının ileri boyutta devam etmesi nedeniyle milli oyuncuların turnuvada yer almak istemediğini söyledi.

Real Madrid forması giyen Brezilya'nın kaptanı Casemiro'nun, takımın tepkisini göstermek amacıyla basın toplantısına katılmadığını kaydeden Tite, futbolcuların talebinin federasyona iletildiğini belirtti.

Tite, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları maçlara odaklandıklarını ve Kupa Amerika'nın öncelikleri arasında yer almadığını da vurguladı.

Federasyonun, kısa bir süre içinde toplanarak konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Ülkede, aralarında Pernambuco, Minas Gerais ve Rio Grande do Sul'un da yer aldığı bazı eyaletler, 13 Haziran'da başlaması planlanan turnuvaya ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Covid-19 salgını nedeniyle iki ülkenin çekilme başvurusunu kabul etmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceğini hafta içinde duyurmuştu.

Resmi rakamlara göre, Brezilya, Covid-19 salgınında 470 bine yakın kişinin vefatıyla ABD'den sonra en çok kayıp yaşayan ülke konumunda bulunuyor.