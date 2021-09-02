Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Kulübüne transfer olmak üzere kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Nabil Dirar takımımızdan ayrıldı



Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü’ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/SlPWXhmAPO — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021