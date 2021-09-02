Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nabil Dirar Fenerbahçe'den ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Kulübüne transfer olmak üzere kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.
Nabil Dirar takımımızdan ayrıldı— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021
Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü’ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/SlPWXhmAPO
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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