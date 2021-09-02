Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe yeni forvetini açıkladı
Fenerbahçe, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı.
"Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha."
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021
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Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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