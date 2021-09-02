Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Göztepe Tayfun Korkut'tan vazgeçti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, her konuda anlaşma sağladığı teknik direktör Tayfun Korkut'tan son dakikada vazgeçti.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelen Korkut'un yardımcılarını yanında getirmediği ifade edilidi. Başkan Mehmet Sepil'in ise bu durumdan son derece rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü.
Yapılan görüşmelerin ardından Tayfun Korkut, Urla'dan ayrıldı. Tayfun Korkut'la son anda anlaşamayan Göz-Göz, diğer adaylara yöneldi.
Göztepe'nin listesinde Emre Belözoğlu, Levent Şahin, Hüseyin Eroğlu ve Çağdaş Atan bulunuyor.
Etiketler: Göztepe Transfer Haberleri
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