Acıbadem Maslak Hastanesi'nden tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cengiz'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

"Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz."