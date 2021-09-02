Mustafa Cengiz'in sağlık durumu belli oldu
Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in yaşamını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Acıbadem Maslak Hastanesi'nden tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cengiz'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.
"Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü eski başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) September 2, 2021
- 17:43
- 17:40
- 17:37
- 17:37
- 17:46