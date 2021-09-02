Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Cengiz yoğun bakımda tedavi altına alındı
Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor. Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtti.
"Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik."
Etiketler: Mustafa Cengiz Galatasaray
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