Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milan'da Olivier Giroud koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud koronavirüse yakalandı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Giroud'ya bugün evinde uygulanan test sonucu pozitif çıktı.
Giroud'nun durumu yerel sağlık yetkililerine bildirildi ve oyuncu karantinay alındı.
34 yaşındaki Giroud Serie A'da geçen hafta sonu oynanan Cagliari maçından beri takım arkadaşlarıyla bir teması olmadı.
Official Statement: Olivier Giroud https://t.co/abchBpyo9k— AC Milan (@acmilan) September 2, 2021
Comunicato Ufficiale: Olivier Giroud https://t.co/U4A9BADrlS#SempreMilan pic.twitter.com/7UgxTRTqJa
Etiketler: Koronavirüs Milan
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