Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Giroud'ya bugün evinde uygulanan test sonucu pozitif çıktı.

Giroud'nun durumu yerel sağlık yetkililerine bildirildi ve oyuncu karantinay alındı.

34 yaşındaki Giroud Serie A'da geçen hafta sonu oynanan Cagliari maçından beri takım arkadaşlarıyla bir teması olmadı.