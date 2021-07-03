Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Portekiz'de finalde
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Porto Open turnuvasında tek erkekler kategorisinde finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Porto kentindeki organizasyonda mücadele eden Altuğ, dünya eski 31 numarası Ukraynalı Sergiy Stakhovsky'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Kariyerinde ikinci kez ATP Challenger finaline yükselen milli tenisçi, 4 Temmuz Pazartesi günü şampiyonluk maçında Fransız Quentin Halys ile karşılaşacak.
@AltugCelikbilek Portekiz'de finalde— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) July 3, 2021
Porto Open turnuvasında dünya eski 31 numarası Sergiy Stakhovsy'i 6-2, 6-1 ile deviren Altuğ kariyerinde 2. kez @ATPChallenger finaline yükseldi
Altuğ'un finalde rakibi Emilio Gomez-Quentin Halsy karşılaşmasının kazananı. pic.twitter.com/BiaRKGFnX0
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