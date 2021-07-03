Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Kulübü'nün Youtube kanalında dört bölüm halinde yayınlanacak film sayesinde basketbolseverler şampiyonluğun perde arkasını izleyebilecek.

Serinin ilk bölümü yarın Türkçe ve İngilizce altyazı ile izleyicilere sunulacak.

“Köln’de Bir Asma Kilit – A Padlock in Cologne”#EuroLeague şampiyonluğumuzun perde arkası, ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazar günü YouTube kanalımızda. Takipte kal! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/bnnYjUCNgq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 2, 2021

Anadolu Efes kafilesinin Köln uçuşuyla başlayacak olan filmde Köln'de yaşananların yanı sıra oyuncuların uçuşlarda yaşadıkları, otel yaşamı, basın toplantılarında yaşanan ilginç anlar, maçlar sırasındaki bench hikayeleri, yarı final ve final maçı arasında yapılan sohbetler, final maçından sonra yaşananlar izlenebilecek.

Filmin ismi, koronavirüs salgını öncesi bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir kilit asmasından geliyor.