Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Gökhan Töre Beşiktaş'ta kaldı
Beşiktaş, Gökhan Töre ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma konusunda anlaşma sağladı.
Gökhan, 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak hazırlık kampına katılacak.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan Gökhan Töre, 3 gol atıp, 1 asist yapmıştı.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
Son Haberler
- 16:42
- 16:35
- 16:29
- 16:25
- 16:41
Sıradaki Haber
Salih Dursun Fatih Karagümrük'te
Yükleniyor lütfen bekleyiniz