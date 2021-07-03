Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamlandı.

Mustafa Muhammed fizyoterapist eşliğinde çalıştı

Mustafa Muhammed tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao da bireysel idmanın ardından takım çalışmalarda yer aldı.

Omar Elabdellaoui bireysel çalıştı

Bireysel çalışmalarını sürdüren ve ilerleyen süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin ise operasyonel süreçleri devam edecek.