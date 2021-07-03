Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Gülkader Şentürk'ü tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Judo Federasyonundan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli judocu GülKader Şentürk’ü kutladı.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında milli sporcuya Tokyo 2020'de başarılar diledi.
"Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinde bir güzel haber de judo branşından geldi. Milli sporcumuz GülKader Şentürk, Uluslararası Judo Federasyonu’ndan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020’ye katılma hakkı kazandı. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, Tokyo 2020’de kendisine başarılar diliyorum."
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