Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli judocu Gülkader Şentürk olimpiyat kotası aldı
[Fotoğraf: AA]
Milli judocu Gülkader Şentürk 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gülkader Şentürk'ün Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandığını duyurdu.
Şentürk, olimpiyatlara, Uluslararası Judo Federasyonundan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak, kadınlar 48 kiloda katılacak.
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