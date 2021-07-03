1250 sporcunun 15 aydır heyecanla beklediği Türkiye'nin en uzun soluklu maratonu “Uludağ Premium Ultra Trail " başladı.

Startını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Sporcuları Uludağ’ın zirvesinde buluşturan koşu, 5 etaptan oluşuyor.

Koşunun en kısa etabı 6 kilometre, en uzun etap ise 100 kilometre.

Yarışa sadece sporcular değil vatandaşlar da katılıyor.

Uludağ Premium Ultra Trail'e katılanlar rehber eşliğinde 5 kilometrelik yürüyüşle Softaboğan Şelalesi'ni keşfedecek.