Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin en uzun soluklu maratonu Uludağ'da başladı
Türkiye'nin uzun soluklu maratonu Uludağ Premium Ultra Trail başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen maratona 1250 sporcu katılıyor. Maraton renkli görüntülere de sahne oldu.
1250 sporcunun 15 aydır heyecanla beklediği Türkiye'nin en uzun soluklu maratonu “Uludağ Premium Ultra Trail " başladı.
Startını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.
Sporcuları Uludağ’ın zirvesinde buluşturan koşu, 5 etaptan oluşuyor.
Koşunun en kısa etabı 6 kilometre, en uzun etap ise 100 kilometre.
Yarışa sadece sporcular değil vatandaşlar da katılıyor.
Uludağ Premium Ultra Trail'e katılanlar rehber eşliğinde 5 kilometrelik yürüyüşle Softaboğan Şelalesi'ni keşfedecek.
Etiketler: Bursa
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