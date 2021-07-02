Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı." denildi.

Açıklamaya göre, Pereira kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandı. Son olarak Çin'in Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçti.

Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." pic.twitter.com/eK91xcL5Hr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2021

Pereira 2017-2020 yıllarında görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. Bu süreçte bir de Çin Süper Kupası'nı kazandı.

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.