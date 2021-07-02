Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında milli yüzücüye olipmiyatlarda başarılar diledi.

"Daha önce 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü'nün, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanması bizleri sevindirdi. Baturalp Ünlü'yü başarısından dolayı tebrik ediyor, milli sporcumuza Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."