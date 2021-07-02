Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Baturalp Ünlü olimpiyatlara davet edildi
Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na davet edildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Daha önce 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazandı."
Baturalp Ünlü'den #Tokyo2020 Kotası!— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) July 2, 2021
Daha önce 200m serbestte 1:47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu’ndan (FINA) aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazandı#TeamTürkiye pic.twitter.com/Aw4APZqTqA
Etiketler: 2020 Olimpiyat
Son Haberler
- 17:55
- 17:38
- 17:21
- 17:12
- 17:32
Sıradaki Haber
Hipodromlar yarışseverlere kapılarını yeniden açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz